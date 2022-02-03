Delio Rossi: "Al contrario di tanti altri allenatori Italiano è arrivato in Serie A perchè se l'è meritato"

Delio Rossi ha parlato della Fiorentina e nello specifico anche di Vincenzo Italiano, omaggiando il suo percorso

L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa viola, le sue parole

"Non mi aspettavo che la Fiorentina vendesse Vlahovic a gennaio, ma comunque mi ero fatto l'idea che sarebbe andato via, comunque è stato meglio per tutti che sia andata cosi. Adesso bisogna dare il tempo ai nuovi di ambientarsi, il nostro campionato è uno dei più difficili del mondo, non è facile adattarsi a determinate situazioni. Italiano lo seguo con simpatia e stima, a differenza di molto suoi colleghi è arrivato alla Fiorentina perchè se lo è meritato, a differenza di molti suoi colleghi che gli danno la panchina il giorno dopo che hanno smesso. Io stesso sono arrivato in serie A perchè me lo sono meritato, non mi ha regalato niente nessuno, non avevo una carriera da calciatore che mi permettesse di avere chissà quale credito. Nella Fiorentina Nico Gonzalez è una ciliegina sulla torta, non è ancora la torta, per il futuro devi cercare altri difensori centrali con caratteristiche diverse. Mi piace molto Torreira, lo avrei voluto nelle mie squadre" conclude Delio Rossi

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