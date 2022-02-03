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Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram

Cabral spera di giocare il prossimo mondiale con la maglia del Brasile, e Ronaldo gli commenta le foto del suo arrivo alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 febbraio 2022 12:16
Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram -
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Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram

Giornata di presentazione quella di ieri per il nuovo acquisto della Fiorentina Arthur Cabral, che anche sulla sua pagina Instagram ha voluto festeggiare il suo arrivo a Firenze, nel post con le migliori foto della conferenza stampa e non solo, anche Ronaldo, il fenomeno brasiliano, ha commentato il post del giocatore della Fiorentina. Un bell'attestato di stima per Cabral che spera di giocare il prossimo mondiale il Brasile.

https://www.labaroviola.com/cabral-rispetto-vlahovic-ma-io-voglio-scrivere-la-storia-alla-fiorentina-sono-simile-ad-adriano/163693/

 

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