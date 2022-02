Cabral: “Rispetto Vlahovic ma io voglio scrivere la storia alla Fiorentina. Sono simile ad Adriano”

Oggi in conferenza stampa si è presentato il nuovo acquisto Arthur Cabral, il quale ha preso la maglia numero 9 lasciata libera da Dusan Vlahovic:

Quanto pesa questa maglia numero 9? Pronto ad essere Re Artù?

Credo di essermi preparato tutta la vita per indossare un numero tanto importante quanto simbolico ed una maglia così pesante.

Vedendo le tue caratteristiche, sei un vero uomo d’area, molto bravo anche nel partecipare all’azione ed ottimo rigorista. Qual è quella che più ti piace?

Sono un giocatore forte anche fisicamente, un centravanti, mi piace muovermi all’interno dell’area. Ho come caratteristica principale quella della finalizzazione ma mi piace partecipare al gioco per far in modo che la Fiorentina possa segnare molte reti.

Da fuori un inserimento del centravanti sembra più semplice in realtà non è così. Nel gioco della punta ora che cosa cambia? Che cosa ti chiede di diverso Italiano?

So che è una grande sfida e mi sto adattando alle caratteristiche del campionato italiano, sto cercando di capire quello che mi chiede l’allenatore. Nelle prossime partite conoscerò meglio anche gli avversari. Ad ogni allenamento potrò migliorare sempre di più.

Hai parlato con Commisso e con un tuo ex compagno, Kuzmanovic, che nei giorni scorsi ha detto che puoi diventare il nuovo Adriano…

Ho parlato con Commisso che ovviamente mi ha accolto molto bene. Ho parlato anche con Kuzmanovic e l’ho ringraziato per il paragone con Adriano, ho caratteristiche simili e spero un giorno di ripetere quanto lui ha fatto nel campionato italiano.

Dal punto di vista dei gol, hai segnato 27 gol in 31 gare, qual è il tuo target da ora a maggio? Ti sei messo in testa un traguardo di reti?

Quando scendo in campo penso ad aiutare la squadra, non è importante se con un assist o un gol. Questo è il mio atteggiamento.

Arrivi nel momento in cui se n’è andato Vlahovic, capocannoniere della Serie A, cosa devi fare per non farlo rimpiangere? C’è qualcuno a cui ti sei ispirato quando hai iniziato a giocare?

Rispetto molto quello che ha fatto Vlahovic, ha dei numeri impressionanti. Arrivo qui per cercare il mio spazio, sto conoscendo i compagni e sto cercando di adattarmi al contesto. Il mio obiettivo è scrivere il mio nome nella storia del campionato italiano e di quella di questo club come altri miei connazionali in passato.

Hai parlato con Commisso, anche con un tuo ex compagno, Sebastiano Esposito?

Sì, mi ha parlato della Lega, e del passo importante che stavo facendo.

Perchè hai scelto di venire a Firenze? Che cosa ti ha convinto?

Quando ho scoperto che la Fiorentina mi voleva sono rimasto molto contento. Ho l’opportunità di lavorare in un grande campionato, il mio obiettivo è anche quello di arrivare in pianta stabile nella Nazionale brasiliana, convinto che la Fiorentina mi possa aiutare in questo.

Parlando con Italiano avete preso in considerazione l’ipotesi di giocare con una punta fisica come Piatek accanto?

Da quando sono arrivato ho cercato di capire come adattarmi al meglio. Non abbiamo parlato ancora di giocare con un attaccante dalle caratteristiche fisiche.

Cosa ti ha spinto a lasciare il Basilea a metà stagione, nonostante gli obiettivi? Capocannoniere della Liga, Conference League ecc…?

Quando arriva l’interesse di una squadra come la Fiorentina è molto importante. C’è anche l’obiettivo di giocare il mondiale in Qatar il prossimo anno. Questo è anche il motivo per cui ho preso questa decisione.

So che la Fiorentina era interessata a me, quindi ho cercato di seguire le partite, di comprendere quali sono le caratteristiche del gioco della squadra, per cercare di arrivare preparato nel miglior modo.

Come sono andati i primi allenamenti? Stai bene fisicamente? Pronto per scendere in campo?

Sì sì sono stati allenamenti di ottimo livello, l’allenatore chiede molta intensità, quindi allenamenti. Sono pronto per giocare, credo che se sarà necessario posso scendere in campo.

Puoi confermarci che in passato ti ha cercato anche il Barcellona?

In passato c’era stato un interesse per il Barcellona. La concorrenza per me è solo uno stimolo a fare del mio meglio e ad essere sempre pronto.

LEGGI ANCHE, COMMISSO AVVISA SULLA VENDITA: “SE PERDO 500 MILIONI NON TORNERÒ A LAVARE I PIATTI COME A 14 ANNI”