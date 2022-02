Commisso avvisa sulla vendita: “Se perdo 500 milioni non tornerò a lavare i piatti come a 14 anni”

Nel corso della suo intervento ai canali ufficiali della Fiorentina dopo le polemiche in seguito alla cessione di Vlahovic, Rocco Commisso ha parlato anche di una possibile vendita, le sue parole: “Nel maggio del 2021 ho dato a tutti i fiorentini, ricchi e poveri, l’opportunità di comprare la Fiorentina, nessuno si è fatto avanti. Il controllo della futura vendita della Fiorentina è della mia famiglia e sarà sempre nelle mie mani, se perdo 500 milioni non tornerò a lavare i piatti come facevo a 14 anni. Spero che qualcuno riflette, sapete chi avete oggi ma non sapete chi avete in futuro” conclude Commisso