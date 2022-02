Commisso: “Sono deluso e amareggiato, devo riflettere. Da Vlahovic richieste assurde sul rinnovo”

Rocco Commisso ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina, le sue parole:

“Sono molto amareggiato e deluso, a questo punto devo fermarmi per riflettere, pensavo di aver dimostrato con le mie azioni chi sono e quali sono i miei valori. Sono arrivato a Firenze e non ho comprato nulla per me, ho messo tutti i miei soldi per la Fiorentina. Quando Firenze ha chiesto il mio aiuto non mi sono tirato indietro, cattiverie e offese mi lasciano mi lasciano molto deluso e pensieroso su quello che devo fare in futuro.

I medici mi avevano detto di non venire a Firenze invece sono venuto lo stesso per convincere Vlahovic che nemmeno mi salutava più, ora non so quando tornerò perchè mi devo curare. A fine novembre sono venuto in Italia per chiudere il suo rinnovo di contratto, ma i suoi procuratori sono stati disonesti, c’era stato un buon incontro, mi aspettavano una risposta ma la mattina dopo mi hanno chiesto 8 milioni netti all’anno il 10% sulla vendita e l’esclusività della scelta della vendita.

Pradè e Joe Barone sono andati spesso in Inghilterra a trattare con altre squadre ma Vlahovic ha sempre detto di noi. Erano già pronti ad andare in scadenza, pensavano di poter prendere Vlahovic a zero e i procuratori fare i soldi sulla pelle della Fiorentina. Qualcuno ha definito l’operazione un capolavoro, è molto buona per noi questa operazione, solo la Gazzetta dello Sport ha dato 5 in pagella ma tutti ormai sappiamo della Gazzetta dello Sport. Noi prendiamo 80 milioni, è stato il più grande trasferimento mai fatto a gennaio, c’è stata l’opportunità di guardare al futuro e non al passato. Abbiamo 75 milioni di ricavi, la vendita di Vlahovic è stata il 100% dei nostri ricavi. Nessuna squadra in Italia può fare una cessione che copre tutti i suoi ricavi, ecco perchè non potevamo perderlo a zero.

Abbiamo 75 milioni di ricavi, non possiamo competere con chi ha 400 milioni di ricavi, non posso mettere ogni anni 50 milioni ogni anno. A fine dicembre ho già speso 314 milioni dentro la Fiorentina, di questi soldi 104 sono stati sul Viola Park, il resto sono stati spesi per comprare la società e mettere i conti a posto. Sono tanti. Come ho già detto non posso farlo per ogni anno. La grande promessa che ha fatto Rocco è stata che la Fiorentina non fallirà mai. Ringrazio chi ci ha difeso.

Sono pochi i giornalisti che ci hanno difeso pubblicamente dopo le offese della Gazzetta dello Sport. Se prendiamo soldi da questa causa li daremo agli ospedali di Firenze. La procura di Cagliari ha dato autorizzazione a procedere contro la Gazzetta, andremo a giudizio.

Sono consapevole che la Fiorentina non possa piacere a tutti, ho visto un sondaggio che i tifosi viola erano d’accordo con me, chi lavora con me ha la mia totale fiducia. Capisco la delusione, ma gli insulti sono inaccettabili e questi mi fanno riflettere. Chiedo unità, noi siamo uniti, tutte le scelte sono condivise anche dal tecnico Italiano. Mister e squadra hanno dimostrato che possiamo fare bene.

Credo incredibile che nessun istituzione cittadina sia intervenuta per difendermi sullo striscione cosi offensivo apparso a Ponte Vecchio, un monumento mondiale, solo l’assessore Albanese. I pagliacci sono altri. Grande delusione, molti vogliono i miei soldi ma non la mia presenza a Firenze. Su questo devo fare un analisi molto approfondita e capire cosa fare. Il mio rapporto con i tifosi non si base sui comunicato ma su altro. Purtroppo chi ci vuole male ha raccontato come ci sia solo una voce solo a Firenze sia contro la società

Nel maggio del 2021 ho dato a fiorentini l’opportunità di comprare la Fiorentina, nessuno si è fatto avanti. Il controllo della Fiorentina è della mia famiglia, se perdo 500 milioni non tornerò a lavare i piatti. Spero che qualcuno riflette, sapete chi avete oggi ma non sapete chi avete in futuro. Con il Viola Park siamo ad un grande punto, ad oggi siamo a 90 milioni, non vedo l’ora di vederlo di persona. Vogliamo inaugurarlo a dicembre, chiedo alla politica di mantenere le promesse fatte sui parcheggi da realizzare e sulla tramvia. Spero che le voci sui campi sintetici che non possiamo fare siano false, noi vogliamo solo un posto dove poter giocare a pallone”

CASSANO DA’ IL SUO GIUDIZIO SUL MERCATO DELLA FIORENTINA