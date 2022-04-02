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Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic”

Altro che Hollywood, il vero cinema siamo noi

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 09:11
Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic” -
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Ferrara: “Lo schiaffone nella notte degli Oscar? Un omaggio a Delio Rossi e Ljajic”

Oggi nelle pagine de La Nazione, troviamo un commento di Benedetto Ferrara: “Come dire: ti è piaciuto l’ultimo film di Will Smith? No. L’hai visto? No, ho visto il trailer. E vabbè. A proposito: Lo schiaffone alla notte degli Oscar altro non era che un omaggio a Delio Rossi e Ljajic, ma questo era chiaro a tutti. Altro che Hollywood, il vero cinema siamo noi”. 

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