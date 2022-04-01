Anche il 7 Bello contro la Fiorentina: "Cambiare il nostro stemma un'altra delusione"
Non è piaciuta alla Curva Fiesole la scelta fatta dalla società viola di cambiare lo stemma e togliere la dicitura ACF
A cura di Redazione Labaroviola
02 aprile 2022 00:30
Tutti i gruppi del tifo organizzato della Curva Fiesole stanno mettendo striscioni contro la scelta della Fiorentina di cambiare lo stemma, questo lo striscione del gruppo 7 Bello appeso ai cancelli dello stadio Franchi: "Non è con il Marketing che compri la passione, cambiare il nostro stemma un'altra delusione"
https://www.labaroviola.com/terracciano-non-siamo-obbligati-ad-andare-in-europa-come-le-altre-squadre-che-lottano-con-noi/171008/