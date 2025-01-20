Delio Rossi: "Pongracic fuori perchè Comuzzo è più forte. Palladino inesperto, la società lo protegga"

Delio Rossi ha commentato il momento difficile della Fiorentina il giorno dopo il pareggio il casa contro il Torino

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento difficile della squadra viola, queste le sue parole:

"Ho l'impressione che la Fiorentina sia stata sopravvalutata in passato, mentre oggi viene sottovalutata. La verità, come spesso accade, si trova nel mezzo. I viola, se vanno oltre le loro reali capacità, possono puntare al quinto posto in campionato; in caso contrario, rischiano di chiudere al decimo. Quei giocatori che prima facevano la differenza, adesso non riescono più a incidere come un tempo.

Pongracic è un calciatore che può stare nel gruppo della Fiorentina. A Lecce ha dimostrato di essere un elemento valido, anche se non è paragonabile a profili come Buongiorno, Bremer, Gila o Hien. Personalmente, penso che Comuzzo sia migliore di lui. Gudmundsson, invece, è un giocatore che sul piano tecnico può davvero fare la differenza, molto più di altri elementi attualmente in rosa.

Palladino è un tecnico giovane e, sotto certi aspetti, ancora poco esperto. Per questo motivo la società deve metterlo in una condizione di essere protetto, specialmente se i risultati dovessero mancare. A Monza aveva certezze grazie a un sistema di gioco ben definito, mentre a Firenze ha dimostrato intelligenza nel capire che era necessario apportare cambiamenti in corso d’opera. La differenza, in ogni caso, la fa la società: se ha fiducia nell’allenatore, deve supportarlo in tutti i modi; in alternativa, deve intervenire e cambiare.

La sfida tra Lazio e Fiorentina sarà impegnativa per i viola, ma il bello del calcio è che i pronostici possono ribaltarsi in pochi giorni. Fino a un mese fa, la Fiorentina era considerata la sorpresa del campionato, mentre la Lazio subiva un pesante 6-0 in casa contro l’Inter. Le cose sono cambiate rapidamente, ma, in questo momento, se fossi nella Fiorentina preferirei affrontare la Lazio piuttosto che una squadra debole. Vincere contro un avversario così potrebbe rappresentare la svolta decisiva per la stagione."

LA FIORENTINA HA TROPPI GIOCATORI IN PRESTITO ALL'ESTERO, IKONE BLOCCATO

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