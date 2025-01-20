Stop ai prestiti all'estero, la Fiorentina ha già prestato Infantino, Sabiri, Nzola, Barak, Brekalo e Amrabat

La Fiorentina non può dare in prestito all'estero un altro giocatore, dunque Ikonè può essere ceduto solo a titolo definitivo

Il caso Kolo Muani sta facendo scuola e tutte le società di prima fascia stanno ponendo grande attenzione in merito al numero di prestiti all'estero, considerando le varie normative che ne limitano il numero. Per la Serie A le uscite a titolo temporaneo all'estero disponibili sono 6 nell'arco di una stagione e questo aspetto sta rallentando, per esempio, un'uscita dalla Fiorentina.

Jonathan Ikone non figurava tra i convocati della Fiorentina per la sfida di ieri all'ora di pranzo contro il Torino, motivi di mercato. Dopo aver rifiutato la ricca e invitante proposta americana di Chicago Fire, l'esterno francese sta valutando delle proposte arrivate in patria, tra le quali quella dei cadetti del Paris FC (in cui gioca Maxime Lopez, suo compagno lo scorso anno) ma qui sorgono i problemi. Con 6 slot prestiti esteri già utilizzati, infatti, la Fiorentina deve cedere Ikone a titolo definitivo se vuole farlo fuori dai confini. Discorso diverso per l'Italia, dove le pretendenti emerse fin qui (in primis Como e Torino) possono sperare di averlo anche in un affare a base prestito.

Discorso diverso per Kayode, invece: la regola non si applica nel suo caso poiché dotato del requisito di essere un Under 23 formato nel vivaio del club. Ecco perché vanno avanti le trattative con Brentford, Brighton e Ajax per un trasferimento in prestito con diritto di riscatto a 17 milioni di euro.

I 6 GIOCATORI DELLA FIORENTINA IN PRESTITO ALL'ESTERO

Sofyan Amrabat al Fenerbahce

Antonin Barak al Kasimpasa

Josip Brekalo al Kasimpasa

Gino Infantino all'Al Ain

M'Bala Nzola al Lens

Abdelhamid Sabiri all'Ajman

Tuttomercatoweb

POLVEROSI PARLA DI COLPANI, FINO AD ORA FLOP DELL'EX MONZA

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