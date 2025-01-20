Polverosi: "Colpani è impresentabile, ha fatto un'altra prestazione davvero deprimente"

Il noto giornalista ha criticato l'ex giocatore del Monza dopo le recenti prestazioni davvero deludenti di questo periodo

Sulle pagine del Corriere dello Sport, il noto giornalista Alberto Polverosi ha parlato dei temi più caldi legati alla Fiorentina: "Una Fiorentina triste e depressa quella che sta giocando in questo momento in campionato senza logica né mordente. La Fiorentina ha paura del suo avversario ovunque esso sia perché non ha più quel coraggio che le consentiva di aggredire l'avversario con voglia e grinta che aveva fatto gioire una città intera."

Su Colpani: "Giocatore impresentabile e Palladino lo sta massacrando facendolo giocare in queste condizioni, ma ora non è all'altezza della situazione. Il pubblico lo ha fischiato perché ha fatto una prestazione deprimente senza arte né parte."

Su Commisso: "Il presidente deve farsi sentire perché è il momento in cui chi comanda deve battere i pugni sul tavolo. Non c'è tempo da perdere perché sennò la sua Fiorentina perde l'ennesima occasione."

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