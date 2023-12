Delio Rossi sentenzia: “Nzola non è da Fiorentina, Beltran è andato molto male fino ad ora”

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno del momento attuale della squadra viola, queste le sue parole:

“È passato un periodo che si può fare un bilancio, quindi ora si può dite che la Fiorentina può lottare per i primi quattro posti. Non è facile perché sono avversari più forti della Fiorentina ma attraverso il gioco di può competere. Bisogna anche capire se le altre squadre andranno avanti in Europa o meno, questo può aumentare o diminuire il vantaggio sulla squadra viola. Fino ad ora la Fiorentina ha dimostrato di saper perdere e di saper vincere contro di tutti, difficilmente vince una partita come ha fatto la Lazio contro il Cagliari o la Roma contro il Sassuolo. Beltran va aspettato, viene da un altro tipo di calcio, alimentazione, lingua, è giovane, ci vuole pazienza. Nzola invece non ha queste attenuanti e secondo me non può essere da Fiorentina, Beltran è andato molto male fino ad ora”

