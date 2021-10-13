D. Rossi: "Vlahovic faccia il giocatore finché è a Firenze. Deve tanto alla Fiorentina"

Le parole di Delio Rossi ai microfoni di TMW Radio

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

ITALIANO "È l'allenatore giovane che più si sta mettendo in luce, con grandissimi meriti. Ha portato un certo tipo di calcio, delle idee. La bravura di un allenatore è riuscire a portare in pratica le proprie idee".

VLAHOVIC "Deve entrare nella testa del ragazzo, che ha fatto una scelta avendo ancora due anni di contratto, in una piazza che lo ha aspettato. Vlahovic deve tanto alla Fiorentina e deve comportarsi da giocatore importante finché sarà a Firenze. In queste situazioni cercherei di arrivare a gennaio e sostituirlo anche con un giocatore meno bravo, sarebbe meglio per lui e per la Fiorentina".

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