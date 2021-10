Sottil ha rinnovato con la Fiorentina, l’annuncio ufficiale: “La dimostrazione che la società crede in me”

ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il calciatore Riccardo Sottil per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2026. Il Club è estremamente soddisfatto per la firma di Riccardo, avendo il calciatore dimostrato negli anni il suo legame con la Fiorentina e con Firenze. L’augurio è che il futuro di Sottil possa riservare grandi soddisfazioni sia dal punto di vista individuale che di Squadra. Queste le parole di Sottil: “Ringrazio la società che ha creduto in me. Questo per me è un motivo di orgoglio perché ho fatto qui quasi tutto il settore giovanile, adesso devo ripagare la loro fiducia in campo. La dedica è a tutta la mia famiglia e al mio agente, un fratello per me”