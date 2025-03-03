Delio Rossi: "Per la Fiorentina solo dal decimo posto in giù sarebbe un brutto fallimento"

L'ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Palermo ha detto la sua riguardo al momento altalenante dei viola in questo momento

A Radio1 è intervenuto l'ex allenatore di Fiorentina, Lazio e Palermo Delio Rossi che ha detto la sua sul momento viola: "Nel calcio conta l'equilibrio, ci sono squadre più forti della Fiorentina che hanno altre ambizioni ed obblighi. Per me i viola sono al livello della Lazio perché hanno un organico simile, sono due squadre che se fanno una stagione straordinaria, arrivano quarte, però se arrivano ottave hanno fatto il loro. Per loro il fallimento è dal decimo posto in giù e ci vuole un attimo ad essere risucchiati in quel giro complicato."

Sulla Fiorentina: "I viola sono altalenanti dall'inizio con un avvio brutto poi una ripresa positiva ed ora qualche difficoltà. Per me i viola sono imprevedibili dato che possono giocare sia come contro l'Inter o a Roma con i biancocelesti oppure come a Verona. Non puoi mai sapere che Fiorentina vedrai e questo non è un bene."