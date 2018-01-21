Fiorentina mai così male dai tempi di Miha e Delio Rossi: 28 punti in 21 gare, meno 6 rispetto ad un anno fa...

Mai così male la Fiorentina dal 2010: la formazione guidata da Pioli ha messo via, fin qui, 28 punti in 21 gare. Un bottino magro, eguagliato soltanto dalle gestioni Mihajlovic e Delio Rossi. I punti...

Mai così male la Fiorentina dal 2010: la formazione guidata da Pioli ha messo via, fin qui, 28 punti in 21 gare. Un bottino magro, eguagliato soltanto dalle gestioni Mihajlovic e Delio Rossi. I punti sono 6 in meno, invece, rispetto alla Fiorentina di Paulo Sousa, che un anno fa ne aveva 34. Una gestione che richiede, senz'altro, una rapida inversione di tendenza ed un equilibrio da trovare, anche perché le ormai molte sconfitte cominciano a pesare.