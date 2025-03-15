Delio Rossi: "Juve parte favorita, i valori sono diversi. La Fiorentina in Conference è calata nel 2° tempo"

L'ex tecnico viola, Delio Rossi ha analizzato la gara che si giocherà domani allo stadio Franchi, alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Queste le sue dichiarazioni a Juventusnews24.com:"Sono due squadr...

L'ex tecnico viola, Delio Rossi ha analizzato la gara che si giocherà domani allo stadio Franchi, alla vigilia di Fiorentina-Juventus. Queste le sue dichiarazioni a Juventusnews24.com:

"Sono due squadre che in questo momento sono abbastanza ondivaghe, fermo restando che secondo me la Juventus partirà favorita: i valori sono diversi. Si giocherà in casa della Fiorentina e, sicuramente, non sarà facile: la Juve, però, se vuole centrare un obiettivo, dovrà fare una partita importante. Le grandi partite si decidono a centrocampo. Giovedì la Fiorentina ha giocato molto bene ma è calata nel secondo tempo rischiando di pareggiare. La Juventus potrebbe trarre dei vantaggi servendo bene gli attaccanti e difendendo in maniera compatta".