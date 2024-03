Sentite Delio Rossi: “L’episodio di Ljajic mi ha condizionato la carriera. Sono scivolato, è stato un fatto scenico”

Delio Rossi è tornato a parlare dell’episodio con Adem Ljaijc quando l’allenatore era sulla panchina della Fiorentina. Ecco le sue parole a TvPlay:

“L’episodio di Ljajic mi ha tolto tanto, mi ha condizionato la carriera ma secondo me c’è tanto perbenismo e ipocrisia nel calcio come ultimamente si è visto negli episodi di D’Aversa e Acerbi. Se un gesto è sbagliato a livello pubblico lo è anche nel privato e invece hanno due valenze diverse. È stato più un fatto scenico, sono scivolato se no non sarebbe successo quello che è successo. È facile parlare seduti sul divano davanti alla televisione ma per avere un giudizio su una persona devi conoscerla e viverla”. Lo riporta Calciomercato.com

