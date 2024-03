Giovanni Barone, fratello di Joe, ringrazia la Curva Fiesole: “Sono grato ai tifosi per quello che hanno fatto”

Il fratello di Joe Barone, Giovanni, ha parlato a LaPresse ricordando il direttore generale della Fiorentina, scomparso lo scorso 19 marzo in seguito ad un arresto cardiaco. Ha parlato spiegando il legame forte tra tifo e squadra nel capoluogo toscano: “Se domani la Fiorentina sarà trascinata dal ricordo di Joe Barone? Sì, giocare in casa è sempre come giocare con un giocatore in più, domani lo sarà ancor di più”. In merito alla sfida contro il Milan di sabato sera si esprime così: “Sarà dura, la guarderemo in tv. Noi tre fratelli la guarderemo a casa mia assieme. Mi dispiace non poter essere là per vedere quello che hanno fatto, come famiglia siamo molto molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto”. Poi parla della famiglia: “Joe era il più carismatico dei fratelli, il più giocherellone, è mancato facendo quello che gli piaceva fare”. Giovanni Barone fa notare una cosa insolita in merito ai tifosi del Milan: “Siamo inondati di messaggi di tifosi del Milan che vogliono che la Fiorentina vinca. Arrivano messaggi di persone che non conosciamo e scrivono: ‘questa è l’unica volta che spero che la mia squadra perda’”. Poi ringrazia ancora la Curva Fiesole: “Come famiglia siamo molto grati alla curva Fiesole per quello che hanno fatto e per quello che faranno per il ricordo di Joe”. Infine in merito ai funerali di Joe Barone avvenuti a New York, a cui hanno assistito molte persone: “C’era una fila di più di un’ora e mezza, c’erano tanti di quei bambini, oggi uomini, a cui Joe faceva da taxi molti anni fa; quei bambini vivevano in zone non tanto belle di New York. Prendeva questi ragazzi, li accompagnava al campo e se non avevano scarpe, pantaloncini e altro andava a un negozio e gli comprava tutto”.

TONALI SI AUTODENUNCIA ALLA FA