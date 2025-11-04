4 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:11

Delio Rossi: “La società deve chiarezza e delle scuse all’ambiente, si è sbagliata totalmente la strategia”

4 Novembre · 22:49

Delio RossiFiorentinaradio bruno

L'ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi analizza su Radio Bruno la complicata situazione societaria in cui versa il club di Commisso.

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi è intervenuto su Radio Bruno per commentare la situazione disastrosa della Fiorentina e l’atteggiamento della società. Ecco le sue parole: “Faccio l’allenatore da una vita, so come funziona: quando avviene un esonero parte sempre la caccia al colpevole, non si pensa a come risolvere il problema. Pioli non era quello giusto, bisogna capire che è stata sbagliata la strategia. Le società straniere non sono molto avvezze al mondo del calcio, per questo servono al loro interno figure di spessore che prendano decisioni importanti. La Fiorentina si salva se c’è chiarezza e unità con l’ambiente, se si è sbagliato si deve saper chiedere scusa. L’obbiettivo ora è uscire da questa situazione difficile.”

