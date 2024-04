Delio Rossi: “La Fiorentina ha perso punti in campionato perchè le riserve non sono forti come i titolari”

L’ex allenatore della Fiorentina Delio Rossi ha parlato a Radio Bruno del momento della squadra viola, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha perso punti in campionato perchè le riserve non sono all’altezza dei titolari e giocare ogni 3 giorni ti toglie punti, purtroppo alla fine conta solo chi vince e sembra che il secondo sia solo il primo dei perdenti, credo sia questione di abitudine quella di dare la vita ogni 3 giorni e dai più importanza alle coppe perchè sembra che il campionato sia una cosa normale. Bisogna avere una rosa adeguata per giocare ogni 3 giorni. Italiano ha portato un gioco propositivo, una mentalità offensiva, segna molto poco per quello che produce. A questo livello conta molto l’equilibrio e molto spesso la Fiorentina in questa stagione non è stata equilibrata. Se vuoi puntare sui giovani prendi Aquilani mentre se vuoi puntare ad arrivare tra le primi 6/7 devi prendere un altro tipo di allenatore, tocca alla società scegliere la strategia. Basta essere chiari, molte volte si è ambigui, si vuole fare qualcosa e se ne dice un’altra. In base alla disponibilità economica bisogna scegliere la strada”

