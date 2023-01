TMW conferma: “Fiorentina non cede Nico Gonzalez, Leicester si arrende e vira su altri obiettivi”

La Fiorentina è stata di parola e non ha nessuna intenzione di cedere Nicolas Gonzalez in questo mercato di gennaio. Non ci sarà un Vlahovic bis per i viola, anche considerato quello che è successo lo scorso anno, con Cabral pagato a peso d’oro che però non ha avuto il tempo di ambientarsi e inquadrarsi come avrebbe potuto fare nell’estate successiva.

Per questo la Fiorentina ha rifiutato una proposta da 35 milioni di euro, come appurato da TMW. Il Leicester aveva fatto un primo tentativo a 30 sentendosi rispondere picche, ma anche alzando la proposta non c’è stata possibilità di sbocco. La Fiorentina quindi rimane così in avanti – anche se non è da escludere un altro arrivo – e ascolterà le offerte a partire da giugno.

Intanto il Leicester vira su altri obiettivi. Le Foxes vogliono un attaccante esterno ma non lo prenderanno in Italia, perché Gonzalez era il calciatore giusto per le loro necessità. Non sono previsti ulteriori rilanci nelle prossime ore. Invece il Newcastle rimane interessato, ma sempre per giugno. Lo riporta TMW

