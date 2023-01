Secondo quanto riportato da Radio Bruno, c’è stato un piccolo problema muscolare per Gaetano Castrovilli nell’allenamento della mattina, il giocatore si è subito fermato per evitare ulteriori complicazioni. Resta da capire l’entità dell’infortunio e la sua disponibilità per la gara di sabato della Fiorentina contro il Torino

