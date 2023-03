Terracciano titolare? L’ultimo provino sarà decisivo. Sirigu pronto nel caso non ce la faccia 

Terracciano è salito sulla scaletta del volo charter che ha portato ieri la Fiorentina in Turchia. Ma il numero 1 viola pare che non abbia smaltito del tutto i postumi di un’influenza che lo ha costretto a saltare la sfida di domenica a Cremona. Al suo posto – l’ultimo provino sarà decisivo in questo senso – si candida ancora una volta Sirigu che potrebbe riprendersi la maglia da titolare sempre in coppa dopo la gara di ritorno vinta contro il Braga, che coincise con l’esordio in maglia viola. Non una prestazione da ricordare quella contro i portoghesi dell’ex Napoli. Era il 23 febbraio e tanto è passato.

Sirigu ha ritrovato ritmo e confidenza; la prova di Cremona è la conferma. Si è visto un portiere di sicura affidabilità, che trasmette sicurezza al reparto, ma anche capace di parate importanti come quella su Okereke. Insomma, numero ’12’ per modo di dire. Italiano può contare su di un’alternativa di rendimento e di esperienza. Fondamentale in gare come questa, nel caso fosse chiamato in causa. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, INZAGHI, BORDATA A MAROTTA: “SO BENISSIMO DA DOVE ARRIVANO LE CRITICHE CHE MI SONO STATE FATTE”