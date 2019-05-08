Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…

Secondo Tuttosport, il portiere Salvatore Sirigu e il centrocampista Tomas Rincon del Torino durante la sessione odierna di allenamento hanno avuto un grosso diverbio che soltanto grazie all’intervent...

Secondo Tuttosport, il portiere Salvatore Sirigu e il centrocampista Tomas Rincon del Torino durante la sessione odierna di allenamento hanno avuto un grosso diverbio che soltanto grazie all’intervento dei compagni di squadra e dello staff non è degenerato in peggio. Sirigu si è tolto i guanti alle mani e ha abbandonato il campo.