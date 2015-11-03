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Notizie Rincon Fiorentina

Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"

19 settembre 2020 18:15

Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…

08 maggio 2019 22:24

Torino, Rincon: " Dopo il ko con il Bologna, vogliamo rifarci contro i viola…"

23 marzo 2019 22:31

Rincon: "Abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, meritavamo di vincere noi"

27 ottobre 2018 23:10

Corriere Fiorentino, Rincon ha un ingaggio improponibile, sondaggio per Duncan. Obiang e Berge...

11 luglio 2018 09:09

Dopo Badelj, idea Rincon per il centrocampo della Fiorentina

10 luglio 2018 12:57

Il dopo Vecino è già iniziato: Corvino chiama Torino, obiettivi Rincon o Benassi

02 agosto 2017 11:49

Gazzetta, Corvino fissa il prezzo per Bernardeschi. Nella trattativa potrebbe rientrare "El general" Rincon...

28 giugno 2017 10:28

Gazzetta, la Fiorentina vuole trattare con la Juventus la cessione di Bernardeschi. Rincon nell'affare?

26 giugno 2017 09:14

Tuttosport: la Juventus offre 40 milioni più Rincon per arrivare a Bernardeschi

25 giugno 2017 13:26

Corvino vuole prendere Rincon della Juventus. E per Bruno Gaspar si discutono i bonus

15 giugno 2017 08:59

Tuttosport, la Juventus offre Rincon alla Fiorentina per far abbassare il prezzo di Bernardeschi

06 giugno 2017 09:13

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