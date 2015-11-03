Notizie Rincon Fiorentina

Ds del Torino su Torreira: "Il mister ha stima di Rincon, il regista non è una priorità"
19 settembre 2020 18:15
Tensione Torino: rissa sfiorata tra Sirigu e Rincon in allenamento…
08 maggio 2019 22:24
Torino, Rincon: " Dopo il ko con il Bologna, vogliamo rifarci contro i viola…"
23 marzo 2019 22:31
Rincon: "Abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, meritavamo di vincere noi"
27 ottobre 2018 23:10
Corriere Fiorentino, Rincon ha un ingaggio improponibile, sondaggio per Duncan. Obiang e Berge...
11 luglio 2018 09:09
Dopo Badelj, idea Rincon per il centrocampo della Fiorentina
10 luglio 2018 12:57
Il dopo Vecino è già iniziato: Corvino chiama Torino, obiettivi Rincon o Benassi
02 agosto 2017 11:49
Gazzetta, Corvino fissa il prezzo per Bernardeschi. Nella trattativa potrebbe rientrare "El general" Rincon...
28 giugno 2017 10:28
Gazzetta, la Fiorentina vuole trattare con la Juventus la cessione di Bernardeschi. Rincon nell'affare?
26 giugno 2017 09:14
Tuttosport: la Juventus offre 40 milioni più Rincon per arrivare a Bernardeschi
25 giugno 2017 13:26
Corvino vuole prendere Rincon della Juventus. E per Bruno Gaspar si discutono i bonus
15 giugno 2017 08:59
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