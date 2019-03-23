Torino, Rincon: " Dopo il ko con il Bologna, vogliamo rifarci contro i viola…"

Queste sono state le parole del centrocampista venezuelano del Torino, Rincon, al termine della sfida Argentina-Venezuela: «Siamo in piena lotta per l’Europa League, abbiamo fatto un passo indietro co...

Queste sono state le parole del centrocampista venezuelano del Torino, Rincon, al termine della sfida Argentina-Venezuela: «Siamo in piena lotta per l’Europa League, abbiamo fatto un passo indietro con la sconfitta col Bologna, ma ci rifaremo. Possiamo subito rimetterci in carreggiata negli scontri diretti con la Fiorentina e la Sampdoria. Anche loro vogliono l’Europa, ma noi finora abbiamo fatto un ottimo percorso. Dopo sette risultati positivi ci sta uno stop, ma adesso dobbiamo cercare di rimetterci in moto subito contro la Fiorentina».

Fonte: calcionews24.com