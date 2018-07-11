Corriere Fiorentino, Rincon ha un ingaggio improponibile, sondaggio per Duncan. Obiang e Berge...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, per il centrocampo Corvino starebbe sondando anche dei "vecchi pallini". I nomi corrispondono a Obiang del West Ham e anche Rincon in forza al Torin...

Secondo quanto riportato da Il Corriere Fiorentino, per il centrocampo Corvino starebbe sondando anche dei "vecchi pallini". I nomi corrispondono a Obiang del West Ham e anche Rincon in forza al Torino ma il calciatore possiede un ingaggio improponibile prossimo ai due milioni di euro a stagione. Oltre ai consueti nomi: Berge, Battaglia, e Pasalic, potrebbe arrivare dal Sassuolo Duncan economicamente più abbordabile.