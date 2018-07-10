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Dopo Badelj, idea Rincon per il centrocampo della Fiorentina

Secondo quanto riportato dal sito de La Repubblica, per la Fiorentina potrebbe tornare di moda il nome di Tomas Rincon, centrocampista riscattato dal Torino che però non pare aver fatto breccia nel cu...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2018 12:57
Dopo Badelj, idea Rincon per il centrocampo della Fiorentina -
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Secondo quanto riportato dal sito de La Repubblica, per la Fiorentina potrebbe tornare di moda il nome di Tomas Rincon, centrocampista riscattato dal Torino che però non pare aver fatto breccia nel cuore di Mazzarri. Il prezzo si aggira intorno ai 6 milioni di euro, ovvero la cifra investita da Cairo per il riscatto obbligatorio previsto dall'accordo con la Juventus.

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