Rincon: "Abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina, meritavamo di vincere noi"

Al termine del match pareggiato con la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il granata Tomas Rincon."Ci dispiace molto per questo pareggio, nelle ultime due gare meritavamo sei punti, ma n...

Al termine del match pareggiato con la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport il granata Tomas Rincon.

"Ci dispiace molto per questo pareggio, nelle ultime due gare meritavamo sei punti, ma ne abbiamo presi solo due. Dal punto di vista prestazionale la squadra c'è, abbiamo messo in difficoltà la Fiorentina che è una squadra ricca di valori. Abbiamo interpretato bene la partita, è mancata un po' di serenità nell'ultimo passaggio. Belotti è stato molto bravo oggi, mentre con il suo ingresso Zaza ci ha dato più cattiveria. Continuando così arriveranno i gol dei nostri attaccanti. Dobbiamo continuare a fare queste prestazioni, mettendo nelle condizioni di tirare anche altri interpreti come Baselli e Meitè".

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