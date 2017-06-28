Gazzetta, Corvino fissa il prezzo per Bernardeschi. Nella trattativa potrebbe rientrare "El general" Rincon...
Questa mattina La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione di Federico Bernardeschi. Nell'affare potrebbe rientrare..
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2017 10:28
Questa mattina La Gazzetta dello Sport analizza nel dettaglio la situazione di Federico Bernardeschi. Il dg viola Pantaleo Corvino avrebbe infatti fissato un prezzo superiore ai 40 milioni di euro per il proprio numero 10. L'idea di partenza sarebbe quella di non accettare contropartite tecniche, anche se alla fine, nell'affare potrebbe rientrare anche "el general" Tomas Rincon, nazionale venezuelano ex Genoa.