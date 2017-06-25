Tuttosport: la Juventus offre 40 milioni più Rincon per arrivare a Bernardeschi
La Juventus cerca di andare incontro alle richieste della Fiorentina inserendo una contropartita tecnica...
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2017 13:26
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport pare che la trattativa attraverso cui la Juventus spera di assicurarsi le prestazioni di Federico Bernardeschi possa arricchirsi di scenari nuovi ed inediti. Infatti, stando a quanto si legge sulle pagine del quotidiano, pare che i bianconeri siano disposti ad andare incontro alle richieste della società gigliata, che al momento continua a chiedere 50 milioni di euro per il suo numero 10, offrendo 40 milioni di euro più il cartellino di Rincon.