Corvino vuole prendere Rincon della Juventus. E per Bruno Gaspar si discutono i bonus
Il centrocampista della Juventus sarebbe un buon colpo per la Fiorentina. Mentre per il terzino portoghese si aspettano solo le visite mediche
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 08:59
Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport Stadio, per Bruno Gaspar Fiorentina e il Vitoria Guimaraes discutono dei dettagli. Il giocatore aspetta solo il via libera alla partenza per l’Italia per le visite mediche. Ai portoghesi dovrebbe andare una cifra intorno ai 4 milioni di euro. Si discute sui bonus che i lusitani vorrebbero inserire nell’accordo. Per il centrocampo Corvino continua a seguire la pista Rincon, che pare sempre più lontano dalla Juventus.