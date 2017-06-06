Tuttosport, la Juventus offre Rincon alla Fiorentina per far abbassare il prezzo di Bernardeschi

La Juventus vuole Federico Bernardeschi, la società viola ha fissato il prezzo a 50 milioni e i bianconeri pensano alle contropartite

Secondo quanto riporta Tuttosport, Federico Bernardeschi si starebbe avvicinando in maniera importante alla Juventus. La Fiorentina però è piuttosto intransigente sul prezzo, vuole cinquanta milioni di euro; la Juve pensa di poterla convincere con quaranta milioni più bonus, ma pensa anche a una contropartita tecnica, ovvero Tomas Rincon. Il centrocampista venezuelano potrebbe abbassare il costo del numero dieci, inoltre è un giocatore che a Firenze piace molto: lo voleva la società gigliata, ma anche Stefano Pioli lo aveva richiesto in inverno all’Inter. Il cambio di modulo ha costretto Rincon a molta panchina e adesso si parla già di un suo addio. Potrebbe essere lui la chiave per arrivare a ottenere uno sconto per Bernardeschi.