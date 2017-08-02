Il dopo Vecino è già iniziato: Corvino chiama Torino, obiettivi Rincon o Benassi

Inizia oggi il dopo Matias Vecino per la Fiorentina: Pantaleo Corvino è pronto ad alzare la cornetta del telefono per chiamare Torino, sia quella granata che la sponda bianconera. Gli obiettivi, alter...

Inizia oggi il dopo Matias Vecino per la Fiorentina: Pantaleo Corvino è pronto ad alzare la cornetta del telefono per chiamare Torino, sia quella granata che la sponda bianconera. Gli obiettivi, alternativi, sono chiari: Marco Benassi o Rincon. A giorni è prevista l'accelerata decisiva.