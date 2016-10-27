A Siviglia per giocare, ma fino ad ora Sirigu è panchinaro fisso. La sua volontà adesso...

Era stato bloccato da Pradè per il suo arrivo a Firenze. Poi l'arrivo di Corvino aveva fermato tutto e adesso...

Messo in disparte dal Psg, il portiere italiano Salvatore Sirigu aveva scelto la Spagna e più precisamente il Siviglia di mister Sanpaoli. Il prestito è stata la formula del suo trasferimento ai tre volte campioni di Europa League. Ma le cose non stanno andando bene per il portiere 29enne italiano visto che non è riuscito a imporsi nel suo nuovo club. La scorsa stagione c'era stato più di un interessamento della Fiorentina per portarlo a Firenze, l'ex ds viola Daniele Pradè lo aveva praticamente bloccato per giugno, poi il cambio in dirigenza, con il conseguente arrivo in riva all'Arno di Pantaleo Corvino ha cambiato le carte in tavola. Nel corso dell'estate sono continuati i rumors ma nulla si è più concretizzato con Sirigu che ha scelto la Spagna. Adesso le cose non vanno assolutamente per il meglio per il portiere che però non vuole lasciare il club nonostante non giochi praticamente mai.

Flavio Ognissanti