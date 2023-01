Corriere dello Sport: “Scambio Gollini-Sirigu si farà. Il Napoli tratta la formula con l’Atalanta”

Un altro scambio di prestiti: con la Fiorentina, argomento portieri, passando per l’Atalanta. La storia è la seguente: Sirigu si sposterebbe a Firenze e invece Gollini traslocherebbe a Napoli con il benestare dell’Atalanta, titolare del suo cartellino. Sirigu alla Fiorentina dal Napoli, dove finora non ha mai giocato un minuto; e Gollini al Napoli dalla Fiorentina, dove gradualmente è diventato il titolare di Conference dopo averne collezionate tre di fila in campionato. L’ultima? Proprio con gli azzurri di Spalletti il 28 agosto. Il ds Giuntoli sta trattando la formula con l’Atalanta, proprietaria del cartellino: prestito secco o al massimo con diritto di riscatto. Lo scrive il Corriere dello Sport.

