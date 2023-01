Venerato conferma: “Lo scambio Sirigu-Gollini verrà annunciato all’inizio della prossima settimana”

Lo scambio tra Gollini e Sirigu si farà. Alfredo Pedullà ne aveva parlato in diretta ai microfoni di Passione Fiorentina su Twitch, poi lo ha annunciato pochi minuti dopo la fine della diretta. Adesso arriva anche la conferma di Ciro Venerato, giornalista RAI vicino all’ambiente Napoli: “L’annuncio sarà dato all’inizio della prossima settimana, l’operazione è in chiusura – ha dichiarato ai microfoni di 1 Station Radio -. La prima anticipazione è stata offerta venerdì, poi ieri ho aggiunto alcuni dettagli. Quest’oggi il Napoli giocherà Meret con la Cremonese, questo è un indizio che conferma la probabile cessione di Salvatore. Il Napoli e i calciatori hanno fatto la propria scelta. Restano alcuni dettagli contrattuali da sistemare, soprattutto per il numero dei club coinvolti. Ci saranno i i diritti d’immagine da firmare, la trattativa è pronta a decollare, per questo il Napoli non ha preso in considerazione altre proposte come quella del Lorient con lo scambio con Mannone. Ovviamente bisogna aspettare l’ufficialità, ma l’operazione si farà”.