Pedullà annuncia: “Sirigu alla Fiorentina e Gollini al Napoli, trattativa molto avanzata, si dei club”

Salvatore Sirigu alla Fiorentina. Pierluigi Gollini al Napoli. Lo scambio è destinato ad andare in porto: dopo la nostra anticipazione di ieri, i contatti sono andati avanti nella tarda mattinata e hanno portato a un accodo di massima, siamo in dirittura. Possibile scambio di prestiti secchi fino a giugno, poi si vedrà. Ma la formula è l’ultimo dettaglio rispetto alla volontà reciproca di Fiorentina e Napoli. Non ci sarà il coinvolgimento di alti portieri, dai sussurri e dalla teoria siamo arrivati alla pratica e allo svolgimento, l’unica cosa che conta. Sirigu ha sperato nel Cagliari, ma non ci sono stati sviluppi, ecco perché l’unica soluzione è quella che porterà alla definizione della trattativa con la Fiorentina. Sirigu pensava di poter giocare di più a Napoli, ma si è arreso al ritrovato e competitivo Meret: ieri l’ex Torino ha chiesto ufficialmente la cessione, verrà accontentato. Lo scrive Alfredo Pedullà

