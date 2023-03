Il Napoli si stringe attorno a Sirigu: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”

Il Napoli, ex squadra di Salvatore Sirigu, attraverso il proprio profilo Twitter ha espresso vicinanza al portiere in virtù del recente infortunio subito. L’estremo difensore della Fiorentina si è fermato nel corso dell’allenamento congiunto tra il club viola e il Seravezza Pozzi. Il messaggio del club azzurro: “Forza Salvatore, non mollare! Ci rivediamo presto in campo”.