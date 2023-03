Top e flop di Fiorentina-Seravezza: Capasso si fa notare, Cabral segna e sbaglia. Bonaventura vivace

Termina 5-1 l’amichevole della Fiorentina contro i dilettanti del Seravezza, a segno Cabral, Duncan, Bonaventura, Brekalo e Sottil ha chiuso i conti su rigore. Tra i giocatori più positivi certamente il primavera Capasso, classe 2003, schierato esterno d’attacco a destra, è stato spesso nel vivo dell’azione. Il giovane esterno napoletano ha sprecato anche una buona occasione ma si è fatto vedere con diverse incursioni e scambi. Bene anche Cabral che ha segnato il gol del pareggio segnando di testa da calcio d’angolo su cross di Duncan. Il brasiliano ha sbagliato poi una buona occasione, lanciato a rete da solo contro il portiere, tentando di dribblare senza fortuna l’estremo difensore avversario. Gol e assist anche per Bonaventura che ha ricamato il gioco. Tra i meno positivi certamente Quarta, che si fa saltare facilmente in occasione dell’iniziale vantaggio avversario, ma anche Ranieri e Venuti non sono sembrati in formissima.