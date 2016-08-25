Sirigu ad un passo dal Siviglia, arriva in prestito e l'ingaggio lo paga il Psg

Il portiere italiano era un esubero per il club di Parigi. Operazione a costo zero per il Siviglia. La Fiorentina getta questa grande opportunità

Salvatore Sirigu è pronto a trasferirsi al Siviglia. Secondo quanto riporta L'Equipe, i due club avrebbero trovato l'accordo per la cessione . Il Paris Saint Germain avrebbe accettato di pagare buona parte dell'ingaggio del portiere (circa 1,9 milioni, a fronte dei 3,4 milioni e mezzo totali). Sirigu sbarcherà in Spagna in prestito secco, senza diritto di riscatto.

SIVIGLIA — Sirigu, 29 anni, è stato il primo obiettivo del Siviglia per sostituire David Soria, fermo per infortunio dopo una brutta frattura alla mano destra. Resta da capire se il portiere spagnolo, dopo l'arrivo di Sirigu, resterà nel club andaluso a giocarsi il posto o se cercherà una nuova squadra.

FERRI CORTI — Da settimane Sirigu era ai ferri corti con il Psg. Nei giorni scorsi il portiere italiano aveva abbandonato la seduta d’allenamento, sancendo di fatto la definitiva rottura con il club parigino. Il numero uno sardo era ormai ai margini dell’undici titolare, addirittura relegato al ruolo di terzo portiere alle spalle di Trapp e Areola

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