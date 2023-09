Ufficiale: Sirigu ha firmato con il Nizza e torna in Francia. L’ex Fiorentina sarà secondo portiere

Si allunga la lista degli italiani di Francia. Dopo qualche giorno in prova, il Nizza ha confermato Salvatore Sirigu. Il portiere firma con il club della Costa Azzurra allenato da Farioli, fino a fine stagione, nel ruolo di vice di Bulka, con l’obiettivo di tenere alta la concorrenza.

Per il sardo si tratta di un ritorno in Ligue 1 dopo l’addio al Psg nel 2017. E l’accordo con il Nizza è stato raggiunto proprio nelle ore che precedono la sfida ai parigini stasera al Parco dei Principi. Sirigu sarà presente allo stadio anche per salutare l’amico Verratti cui il Psg renderà omaggio, dopo il trasferimento all’Al Arabi. Il portiere dunque ha ritrovato squadra dopo l’ infortunio al tendine d’achille sinistro che l’ha tenuto a lungo lontano dal campo, da cui ha pienamente recuperato anche grazie alla disponibilità della Fiorentina di assicurargli l’assistenza adeguata, nonostante la separazione contrattuale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

NICO CHIAMATO AGLI STRAORDINARI: DOPO LE FATICHE CON L’ARGENTINA E’ PRONTO PER L’ATALANTA