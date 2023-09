Corriere dello Sport, Nico Gonzalez sarà titolare con l’Atalanta: Italiano ci punta forte, pochi dubbi

Nico Gonzalez è tornato ieri pomeriggio dalle fatiche in Sudamerica con l’Argentina, ma Italiano, allenatore della Fiorentina, non ha dubbi e punta forte su di lui. Nella giornata di giovedì si sono riuniti alla squadra anche Beltran, Kouame e Kayode, però è l’ex Stoccarda ad essere indispensabile per i viola, avendo già segnato 5 gol dall’inizio di stagione tra Serie A, preliminari di Conference League e nazionale.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico gigliato deve ancora decidere perché è chiaro che vuole capire quali siano le reali condizioni dell’esterno, ma, qualora dovesse dare garanzie, nonostante il volo intercontinentale, il fuso orario, l’altitudine della Bolivia e la stanchezza delle due partite con l’Albiceleste, sarà regolarmente al suo posto. Lo riporta TMW.

