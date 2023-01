Viviano: “Fiorentina rischia un altro anno nell’anonimato. Sirigu mi ha chiesto il permesso”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Emiliano Viviano ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina dopo la sconfitta per 1-0 contro il Torino: “C’erano tutti i presupposti per provare a far bene, ma così si rischia di stare un altro anno nell’anonimato, cosa che alla Fiorentina non piace assolutamente. Giocare con il Torino è un problema, sempre, perché sa metterti in difficoltà. Io ho avuto l’impressione che la squadra non sia stata all’altezza a livello fisico. Ho visto una mancanza di coraggio”.

SIRIGU “Certo che l’ho sentito, mi ha chiesto il permesso (ride, ndr). Ha una carriera che parla da sé. Questa situazione fa bene a tutti. Terracciano penso che si sia riguadagnato il posto grazie alle prestazioni e avere uno come Salvatore alle spalle potrebbe fargli bene. A livello di spogliatoio è un ragazzo meraviglioso”.