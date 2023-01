TMW, Gollini-Fiorentina addio vicino, aspetta il Napoli, ha rifiutato lo Spezia nei giorni scorsi

Chiuso nelle gerarchie da Terracciano, non è un mistero che l’avventura di Pierluigi Gollini alla Fiorentina si avvicini sempre di più ai titoli di coda. Le ultime indiscrezioni vogliono il classe ’95 di proprietà Atalanta vicino al Napoli, in uno scambio di portieri che porterebbe Salvatore Sirigu, ora dodicesimo azzurro, a Firenze. Quella degli azzurri campani, peraltro, non è neanche l’unica proposta arrivata all’entourage di Gollini: nelle settimane scorse lo Spezia, quando ancora regnava l’incertezza in merito all’infortunio di Dragowski, ha provato a bussare alla sua porta ma ha ricevuto in risposta un rifiuto. Lo scrive TMW.