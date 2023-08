Sentite Sirigu: “Sto per tornare. Se la Fiorentina ha bisogno di me, io sono qua. Mi sono divertito tantissimo”

Salvatore Sirigu, ex portiere della Fiorentina, è reduce dal brutto infortunio al tendine d’Achille, oggi ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport: “Sono stato tradito da un movimento sbagliato nel momento migliore della stagione. Decisione sbagliata quella di lasciare Napoli? Assolutamente no. A Napoli sono stato benissimo: un vero onore condividere lo spogliatoio con ragazzi eccezionali a cui rinnovo i miei complimenti. Firenze, poi, mi ha lusingato: sentivo che sarebbe stata un’occasione, ho avvertito entusiasmo. Mi sono divertito tantissimo. Ora sto bene, sono contento di aver fatto una riabilitazione attenta e oculata e del mio stato di forma. Inizio a vedere la luce. È stato comunque un trauma, anche perché non avevo mai avuto problemi seri in carriera.

Poi il chirurgo, il dottor Santucci, mi ha spiegato che non si trattava di una rottura ma di una disinserzione. Mi ha detto che il tendine era sano e che in quattro, quattro mesi e mezzo sarei tornato come nuovo. Ormai ci siamo quasi, ho anche ripreso a fare qualcosina con il pallone. Per un calciatore è una cosa normale, inutile abbattersi, la cosa importante è la salute. Di certo è stato una lezione. E mi ha aiutato ricordare le storie simili o peggiori di tanti ragazzi, tanti amici: Spinazzola l’ho visto con i miei occhi all’Europeo. E poi Chiellini e Perin: ne hanno passate tante. E ancora Marchetti e Mandragora: Rolando ha fatto tre o quattro interventi, i crociati ed è tornato più forte e maturo di prima. Gli voglio bene. A lui come a tutti loro: mi hanno dato forza”.

“La Fiorentina sa come la penso: se ha bisogno di me, sono qua. Nel frattempo ringrazio la società, il tecnico, i compagni: mi hanno seguito, aiutato, sostenuto e mai abbandonato. Mai. Ho trovato grande umanità, sono grato a tutti. Anche ora lavoro al Viola Park. E in vacanza mi hanno fatto seguire da un fisioterapista dello staff, Stefano. Ripeto, aspetto una chance: se non sarà a Firenze vedremo, Italia o estero non è un problema. Parlo altre tre lingue: inglese, francese e spagnolo”.

