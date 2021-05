Figuraccia Torino, furia Sirigu contro i compagni: “Vi divertite a fare figure di me**a”?

Il Milan dilaga allo stadio Grande Torino contro i granata, al minuto 74 il punteggio è di 6-0 per i rossoneri. Il portiere del Toro Salvatore Sirigu non ci sta, e dopo la rete di Rebic, la sesta del Milan, sbotta con i compagni: “Cosa state facendo, vi divertite a fare queste figure di merda? Non ce la faccio più”. La partita poi è finita 0-7 per la squadra di Stefano Pioli. Fa tanto discutere la scelta dell’allenatore granata Davide Nicola che ha messo in panchina ben 7 titolari, tra cui il capitano e stella della squadra Belotti, praticamente ha scelto di non giocare e poi in campo si è visto il risultato…

