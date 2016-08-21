UN PROBLEMA GRANDE ED UNA SOLUZIONE FACILE. MA DA FIRENZE FANNO FINTA DI NON VEDERE...

La Fiorentina esce dallo Stadium con una certezza, il reparto difensivo ha bisogno di un uomo in particolare...

Ieri la Fiorentina è uscita dallo Juventus Stadium con una sconfitta che brucia perché dopo il pareggio viola di Kalinic solo un pasticcio difensivo avrebbe potuto regalare la vittoria ad una Juventus ormai stanca e con pochissime forze. È pasticcio difensivo è stato.

A subire le critiche dei tifosi sono stati il portiere viola Tatarusanu e l'intera retroguardia gigliata. Tanti errori del portiere rumeno e due buchi poi rivelatosi fatali per il risultato finale. Il grande difetto della scorsa stagione ancora è intatto li senza che nessuno abbia mosso un dito per colmarlo. È arrivato De Maio e oggi la società ha ufficializzato il messicano Salcedo di cui almeno si ha il presagio sia un bel colpo soprattutto per la sua esperienza, la sua tenacia e la sua giovane età considerato che si tratta di un classe 93.

Per la porta il primo colpo di Corvino è stato il polacco Dragoswki. Si tratta di un portiere prodigio classe 97, probabilmente diventerà un grande portiere ma adesso è ancora un'incognita e soprattutto non adatto ancora per essere stabilmente il numero uno della Fiorentina in questa stagione. E allora come risolvere il problema portiere?

Si, si tratta di un problema è di un grande limite per questo squadra. Ciprian Tatarusanu non è all'altezza di questi titolari e del gioco che gli chiede Paulo Sousa. Attenzione, non è assolutamente un portiere scarso. Ma per il gioco viola serve altro, serve un leader in un reparto non sempre impeccabile, uno capace di saper giocare anche con i piedi e non di sbagliare praticamente tutti i rinvii fatti regalando la palla alla squadra avversaria.

A proposito, proprio da un rinvio sbagliato è nato il gol del vantaggio bianconero.

La soluzione sul mercato c'è e si chiama Salvatore Sirigu, nel Psg è la quinta scelta ed è in grande rottura con la società. Il portiere italiano ha già fatto sapere di ridursi anche l'ingaggio per poter liberarsi dalla sua pesante situazione parigina. È la grande soluzione al problema viola, a costo zero. Senza contare l'esperienza (si tratta di un nazionale) e il fatto che andrebbe a italianizzare una rosa ormai troppo straniera.

Dieci giorni e sapremo, ma non risolvere questo problema vuol dire voler male ad una squadra che ha ambizione e che potrebbe fare ottime cose se solo si andassero a colmare difetti evidentissimi.

Flavio Ognissanti