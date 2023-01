Galli: “Gollini via e arriva Sirigu, ci guadagna la Fiorentina. Martinelli deve essere il titolare fra 2 anni”

L’ex portiere della Fiorentina ed anche direttore sportivo viola Giovanni Galli ha parlato a Lady Radio dello scambio tra Gollini e Sirigu con il portiere del Napoli che arriva a Firenze, queste le parole di Galli:

Con lo scambio tra Gollini e Sirigu ci guadagna la Fiorentina, Salvatore è un ragazzo che può dare mano nello spogliatoio, per la sua serietà: all’Europeo è stato fondamentale. È un ragazzo che conosco da quando aveva 18 anni. Ricordo che mi chiamò Mondonico per chiedermi un suggerimento per un portiere da prendere alla Cremonese e io gli feci il nome di Sirigu che era nella Primavera del Palermo, quando andò al Psg si giocò la nazionale. Se lascia Napoli per venire a Firenze significa che ha ancora un fuoco dentro per potersi giocare il posto.

Al Napoli non sarò facile per Gollini perché c’è Meret che ha meritato di essere titolare, per me è il portiere più bravo tecnicamente che c’è in Italia, non penso che l’arrivo di Gollini non destabilizzi la situazione. Avrei qualcosa da dire al procuratore di Gollini perché questa non è un’operazione che giova alla carriera di Gollini, anche se dovesse vincere lo scudetto visto che sono 3 anni che non gioca. Martinelli? Ancora un anno o due tra Primavera e prima squadra per poi lanciarlo definitivamente come titolare”

L’OPINIONE DI REPICE