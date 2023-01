Ag. Sirigu rivela: “Flirt con Fiorentina durava da anni, piazza gradita. Titolare? Lotterà per giocare”

Il noto procuratore Giovanni Branchini ha parlato a Radio Bruno della trattativa che ha portato alla Fiorentina il suo assistito Salvatore Sirigu. Ecco le sue dichiarazioni:

“Sirigu? Ha un presente da atleta performante. Anno scorso ha giocato a Genoa in una stagione difficile ma ha maturato 10 clean sheets. Poi nel passato ha vinto 4 scudetti in Francia con il PSG ed ha molta esperienza.

Fiorentina? Il flirt con la Fiorentina durava da molti anni ed era una piazza sempre gradita da Salvatore.

Titolare? Io credo che lui ambisca ad essere preso in considerazione e lottare per giocare. Consapevole che a Firenze c’è un grandissimo portiere e c’è tutto il rispetto possibile per Terracciano: speriamo si crei la possibilità di giocare.”

